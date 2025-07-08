Четверо детей выпали из окон за один день в Астане: двое из них погибли

В Астане за прошедшие сутки на пульт 103 поступили четыре разных вызова о падении детей из окон. Они выпадали с разной высоты: от 1 до 16 этажей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

На официальном сайте акимата Астаны сообщили, что дети, выпавшие с 10 и 16 этажа, от полученных травм скончались на месте. Одному ребенку было 3 года, второму - 6 лет.

Еще двое с места происшествия были доставлены по линии скорой помощи в детский стационар с многочисленными травмами. Сейчас оба ребенка находятся в отделении реанимации. Состояние оценивается врачами, как тяжелое.

"К сожалению, число падений детей с высот только увеличивается. С начала года к нам уже доставили 51 ребенка, выпавших с разных высоток. В стационаре умерло четверо детей, получивших травмы при падении", - озвучили цифры врачи-травматологи Многопрофильной городской детской больницы №2.

В основном, по словам врачей, из анамнеза выясняется, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал по ту сторону окна.

"Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Уважаемые родители, помните, что отвлеченные пару секунд от ребенка могут стоить ему жизни!", - напомнили в Управлении общественного здравоохранения города.

По данным горздрава, за полгода уже 60 детей выпали из окон многоэтажек. При этом 9 детей умерли еще до приезда скорой помощи.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Напомним, ранее в Караганде из окна третьего этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Мальчика с травмами сразу же госпитализировали. В управлении здравоохранения рассказали о его состоянии.

До этого в Алматы трехлетний ребенок выпал с балкона 9 этажа. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.