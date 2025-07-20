Подростка ударило током на крыше поезда в Алматы

Подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током. Мальчик остался жив, ему оказана медпомощь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Инцидент произошел, накануне, 19 июля, в 18:55 по станции Алматы-2. Дежурным по станции было зафиксировано происшествие.

"Несовершеннолетний (мальчик, 15 лет) самовольно проник на крышу вагона. В результате был поражен электрическим током и получил ожоги. На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший жив, ему оказана медицинская помощь", - сообщили в компании.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

Здесь же напомнили, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Проникновение на пути, а также любые действия вблизи подвижного состава, могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья.

Напомним, в конце мая в Алматинской области 11-летнего мальчика убило током на территории зоны отдыха. Тетя мальчика записала обращение в соцсетях.

До этого в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.

Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

Также в Талдыкоргане ребенок получил ожог пальцев после того, как его ударил током банковский терминал. Инцидент прокомментировали в полиции и банке.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

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