Собаки напали на двух павлодарцев. Мужчина и женщина попали в больницу с рваными ранами. На место происшествия выехала служба отлова, передает Pavlodarnews.kz.

По данным пресс-службы станции "103", около семи утра в районе тубдиспансера по улице Камзина две собаки набросились на 42-летнюю женщину. Ее госпитализировала бригада скорой помощи, но далеко не уехала - рядом помощь понадобилась 39-летнему мужчине, которого покусали те же животные.

Пострадавших доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

"У мужчины множественные укушенные рваные раны предплечий, бедер, голеней и царапанные раны спины. А у женщины рваные раны предплечья и царапанные раны спины", - рассказали в больнице.

Пациентов отправили на амбулаторное лечение, предварительно поставив прививки от бешенства.

На место происшествия выехала служба отлова собак вместе с сотрудниками местной полицейской службы.

"Две кавказские овчарки проявили агрессию. Для безопасности одну из собак усыпили, вторую передали владельцу", - сообщили в областной ветеринарной службе.

По информации ДП Павлодарской области, возбуждено уголовное дело по факту неосторожного причинения вреда здоровью собаками двум жителям Павлодара.

Владелец собак установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на мальчика. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Ребенка от животных отбил Серикбек Сакайбаев, за это его наградили.

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