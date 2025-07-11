Собаки напали на двух павлодарцев
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Собаки напали на двух павлодарцев. Мужчина и женщина попали в больницу с рваными ранами. На место происшествия выехала служба отлова, передает Pavlodarnews.kz.
По данным пресс-службы станции "103", около семи утра в районе тубдиспансера по улице Камзина две собаки набросились на 42-летнюю женщину. Ее госпитализировала бригада скорой помощи, но далеко не уехала - рядом помощь понадобилась 39-летнему мужчине, которого покусали те же животные.
Пострадавших доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.
"У мужчины множественные укушенные рваные раны предплечий, бедер, голеней и царапанные раны спины. А у женщины рваные раны предплечья и царапанные раны спины", - рассказали в больнице.
Пациентов отправили на амбулаторное лечение, предварительно поставив прививки от бешенства.
На место происшествия выехала служба отлова собак вместе с сотрудниками местной полицейской службы.
"Две кавказские овчарки проявили агрессию. Для безопасности одну из собак усыпили, вторую передали владельцу", - сообщили в областной ветеринарной службе.
По информации ДП Павлодарской области, возбуждено уголовное дело по факту неосторожного причинения вреда здоровью собаками двум жителям Павлодара.
Владелец собак установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.
В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на мальчика. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.
Ребенка от животных отбил Серикбек Сакайбаев, за это его наградили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2264274-sobaki-napali-na-dvuh-pavlodarcev/
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