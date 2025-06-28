Выехали на авто и пропали: мужчину и его внука нашли мертвыми в Актюбинской области

В Актюбинской области мужчина и его внук выехали на автомобиле Toyota Hilux и пропали. К сожалению, обоих обнаружили мертвыми, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 25 июня поступило сообщение о том, что мужчина 1959 года рождения и его несовершеннолетний внук выехали из села Кудыксай на Toyota Hilux в направлении местности Бозжыр и не вернулись. После этого незамедлительно были организованы поисково-спасательные работы с привлечением водолазного расчета ДЧС.

26 июня в 19:30 в ходе обследования русла реки Орь вблизи села Кудыксай был обнаружен автомобиль.

В ходе водолазных работ на глубине 2,5 метра в 4 метрах от берега было извлечено тело ребенка, также из воды были подняты автомобиль и тело мужчины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДЧС Актюбинской области напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи водоемов и при передвижении по труднодоступной местности. В случае экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее в Актюбинской области девочка упала в колодец, спасать ее спустился мужчина-сосед. Выбраться обратно самостоятельно они не могли и погибли.

Позже стало известно, что у погибшего мужчины осталось шесть детей. Он был спортсменом и тренером по вольной борьбе.

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине в реке Илек нашли водолазы.