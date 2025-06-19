Мужчина бросился в колодец спасать девочку и погиб вместе с ней в Актюбинской области
Опубликовано:
В Актюбинской области девочка упала в колодец, спасать ее спустился мужчина. Выбраться обратно самостоятельно они не могли и погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 17 июня в селе Жарлы, относящемся к Колтабанскому сельскому округу Байганинского района.
"В колодец глубиной около 10 метров, расположенный во дворе и наполненный мусором, упала 9-летняя девочка. Пытаясь спасти ребенка, в колодец спустился мужчина 1987 года рождения, однако выбраться обратно не смог", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.
С помощью спасателей ребенка и взрослого достали из колодца без сознания.
Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако, несмотря на принятые меры, девочка и мужчина скончались.
Ранее на городском пляже Семея отдыхавший вместе с семьей ребенок начал тонуть из-за судороги ноги. Мальчик был не в силах самостоятельно выбраться на мелководье. Его спас военнослужащий МЧС и передал родителям.
В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине в реке Илек нашли водолазы.
В городе Абай Карагандинской области женщина упала в открытый колодец глубиной три метра. Выбраться ей помогли спасатели. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2257203-muzhchina-brosilsya-v-kolodec-spasat-devochku-i-pogib-vmeste-s-ney-v-aktyubinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах