Мужчина бросился в колодец спасать девочку и погиб вместе с ней в Актюбинской области

В Актюбинской области девочка упала в колодец, спасать ее спустился мужчина. Выбраться обратно самостоятельно они не могли и погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 17 июня в селе Жарлы, относящемся к Колтабанскому сельскому округу Байганинского района.

"В колодец глубиной около 10 метров, расположенный во дворе и наполненный мусором, упала 9-летняя девочка. Пытаясь спасти ребенка, в колодец спустился мужчина 1987 года рождения, однако выбраться обратно не смог", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

С помощью спасателей ребенка и взрослого достали из колодца без сознания.

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако, несмотря на принятые меры, девочка и мужчина скончались.

Ранее на городском пляже Семея отдыхавший вместе с семьей ребенок начал тонуть из-за судороги ноги. Мальчик был не в силах самостоятельно выбраться на мелководье. Его спас военнослужащий МЧС и передал родителям.

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