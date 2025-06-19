Трагедия в Актюбинской области: спортсмен погиб, пытаясь спасти упавшую в колодец девочку

У мужчины, погибшего при спасении девочки из колодца в Актюбинской области, осталось шесть детей. Он был спортсменом и тренером по вольной борьбе, передает "Диапазон".

17 июня в селе Жарлы Байганинского района 9-летняя девочка упала в колодец глубиной в 10 метров. Ее попытался спасти 38-летний сосед, спортсмен и тренер Нурбол Бердигалиев. К сожалению, он спустился, но подняться уже не смог.

"Старый колодец этот был общий для двух домов. Он был закрыт. Во время игр в прятки туда провалилась 9-летняя девочка. Глубина колодца около 10 метров, там был мусор. Предварительно, они отравились угарным газом", - сообщили в акимате Байганинского района.

У погибшего тренера осталось шестеро детей. Самому младшему нет еще и года. Полиция будет выяснять все обстоятельства, ведется следствие.

Как сообщили в акимате, Нурбол Бердигалиев переехал в село Жарлы в сентябре 2017 года и начал работать тренером по вольной борьбе в Байганинской детско-юношеской спортивной школе. Он подготовил около 40 призеров и победителей республиканских и областных соревнований. Кроме того, 20 его учеников выполнили норматив на звание "Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан".

Напомним, спасатели достали 9-летнюю девочку и 38-летнего мужчину из колодца уже без сознания. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако, несмотря на принятые меры, пострадавшие скончались.

Ранее в городе Абай Карагандинской области женщина упала в открытый колодец глубиной в три метра. Выбраться ей помогли спасатели. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.