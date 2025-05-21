"Спиной на асфальт": ребенок выпал из окна второго этажа в Павлодарской области

В Павлодарской области девочка 2020 года рождения выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребенок находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения региона.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что 21 мая 2025 года в 16:25 девочка 2020 года рождения выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребенок упал спиной на асфальтированную площадку.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в приемное отделение хирургического корпуса, где ее осмотрел дежурный врач.

"По результатам обследования поставлен диагноз: компрессионный перелом грудных позвонков, ушиб копчика. Девочка госпитализирована в травматологическое отделение. Проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Сегодня также сообщалось, что в Караганде из окна седьмого этажа выпал мальчик. Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, малыш умер.

В начале мая в Павлодаре мальчик 2021 года рождения упал с высоты третьего этажа. Прибывшие на место врачи могли лишь констатировать его смерть.

Также в Актобе ребенок выпал из окна пятого этажа. В результате падения 3-летний малыш получил травмы и был госпитализирован в больницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родители будут привлечены к ответственности.