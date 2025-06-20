"Состояние тяжелое": ребенка ударило током в новом сквере в Актюбинской области (видео)

В Шалкаре 10-летний мальчик получил удар током от фонарного столба. Ребенок находится в больнице в критическом состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Ссылаясь на данные чиновников, телеканал сообщает, что инцидент произошел около 10 часов вечера в недавно открытом сквере города Шалкара. С кем был ребенок в момент ЧП, неизвестно. Сквер, где все случилось, торжественно открыли всего месяц назад - ко Дню Победы. По официальной информации, на благоустройство территории было выделено порядка 9 млн тенге.

Почему конструкция ударила током, сейчас выясняют. В акимате же считают, что школьник сам спровоцировал несчастный случай, забравшись на фонарный столб. Отмечается, что истинные причины произошедшего установит следствие. Возбуждено уголовное дело.

"Он залез на фонарный столб, расположенный вдоль ограждения памятника, и получил удар током. Его доставили в больницу на скорой, где оказали первую помощь. После обследования его доставили в Актобе", - рассказал заместитель акима города Шалкара Каржаубай Калжан.

Сообщается, что после удара током ребенка сначала экстренно госпитализировали в районную больницу. Затем из-за критического состояния переправили в областной центр.

"По линии медицинской авиации ребенок был доставлен к нам. В настоящее время находится в отделении реанимации. Состояние считается тяжелым. Есть электроожоги", - сообщил травматолог Актюбинской областной многопрофильной детской больницы Куантай Махамбетов.

Источник: КТК

Напомним, в конце мая в Алматинской области 11-летнего мальчика убило током на территории зоны отдыха. Тетя мальчика записала обращение в соцсетях.

До этого в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.

Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

Также в Талдыкоргане ребенок получил ожог пальцев после того, как его ударил током банковский терминал. Инцидент прокомментировали в полиции и банке.