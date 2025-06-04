Лошадь волокла упавшего всадника: иностранца нашли мертвым в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские нашли тело пропавшего гражданина Узбекистана. По предварительным данным, он погиб из-за падения с лошади, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские завершили поиски без вести пропавшего гражданина Узбекистана Умида Менгкобилова 1981 года рождения.

37-летний мужчина работал табунщиком в крестьянском хозяйстве, расположенном вблизи села Жалтырколь Аршалынского района. 1 июня около 17:00 он ушел пасти скот и перестал выходить на связь.

Его работодатель забил тревогу, обнаружив возле озера неподалеку от вагончика оседланную лошадь, кепку, мобильный телефон и подстилку, использовавшуюся под седло. Самого пастуха рядом не оказалось.

Сразу после получения информации сотрудники Аршалынского районного отдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Была составлена ориентировка, организованы поисковые группы.

В поисках активно участвовали местные жители и волонтеры, обследовавшие территорию в районе озера и прилегающих участков.

3 июня в ходе поисковых работ полицейские обнаружили тело мужчины примерно в одном километре от места, где были найдены его личные вещи.

"По предварительной версии, причиной смерти могло стать падение с лошади и волочение животным на значительное расстояние. Следов насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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