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Эзотерика

Лошадь волокла упавшего всадника: иностранца нашли мертвым в Акмолинской области

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Погибший гражданин Узбекистана
Умид Менгкобилов. Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские нашли тело пропавшего гражданина Узбекистана. По предварительным данным, он погиб из-за падения с лошади, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские завершили поиски без вести пропавшего гражданина Узбекистана Умида Менгкобилова 1981 года рождения.

37-летний мужчина работал табунщиком в крестьянском хозяйстве, расположенном вблизи села Жалтырколь Аршалынского района. 1 июня около 17:00 он ушел пасти скот и перестал выходить на связь.

Его работодатель забил тревогу, обнаружив возле озера неподалеку от вагончика оседланную лошадь, кепку, мобильный телефон и подстилку, использовавшуюся под седло. Самого пастуха рядом не оказалось.

Сразу после получения информации сотрудники Аршалынского районного отдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Была составлена ориентировка, организованы поисковые группы.

В поисках активно участвовали местные жители и волонтеры, обследовавшие территорию в районе озера и прилегающих участков.

3 июня в ходе поисковых работ полицейские обнаружили тело мужчины примерно в одном километре от места, где были найдены его личные вещи.

"По предварительной версии, причиной смерти могло стать падение с лошади и волочение животным на значительное расстояние. Следов насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее стало известно, что на стройке частного кирпичного дома в селе Кенжеколь Павлодарской области погиб один человек. Также сообщалось об одном пострадавшем. По факту нарушения правил охраны труда возбудили уголовное дело.

А в селе Акколь Павлодарской области утонул подросток в искусственном канале. Со слов свидетелей, он купался в запрещенном месте. Поисковые работы спасателями велись около полутора часов.

В Акмолинской области мужчина и его сын погибли от удара молнией, когда пасли скот. По факту смерти возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2252130-loshad-volokla-upavshego-vsadnika-inostranca-nashli-mertvym-v-akmolinskoy-oblasti/