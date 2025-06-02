Отца с сыном убило молнией в Акмолинской области
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В Акмолинской области вчера, 1 июня, произошла трагедия -мужчина и ребенок погибли от удара молнией. В полиции подтвердили информацию об их смерти.
О произошедшем сообщило издание Sinegor.
По его данным, трагедия случилась близ села Акадыр. "Во время разразившейся грозы молния ударила двух людей - 37-летнего акмолинца и мальчика 9 лет. Со скорбью сообщаем, что оба они скончались прямо на месте происшествия", - говорится в публикации. У происшествия имеются очевидцы, на месте работала дежурная следственно-оперативная группа.
В Департаменте полиции Акмолинской области агентству Kazinform подтвердили информацию о гибели двух человек. Отмечается, что отец и сын погибли, когда пасли скот.
По факту смерти возбуждено уголовное дело.
"Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение", — проинформировали в ДП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2251221-otca-s-synom-ubilo-molniey-v-akmolinskoy-oblasti/