Отца с сыном убило молнией в Акмолинской области

В Акмолинской области вчера, 1 июня, произошла трагедия -мужчина и ребенок погибли от удара молнией. В полиции подтвердили информацию об их смерти.

О произошедшем сообщило издание Sinegor.

По его данным, трагедия случилась близ села Акадыр. "Во время разразившейся грозы молния ударила двух людей - 37-летнего акмолинца и мальчика 9 лет. Со скорбью сообщаем, что оба они скончались прямо на месте происшествия", - говорится в публикации. У происшествия имеются очевидцы, на месте работала дежурная следственно-оперативная группа.

В Департаменте полиции Акмолинской области агентству Kazinform подтвердили информацию о гибели двух человек. Отмечается, что отец и сын погибли, когда пасли скот.

По факту смерти возбуждено уголовное дело.

"Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение", — проинформировали в ДП.