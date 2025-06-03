Человек погиб на стройке в Павлодарской области

На стройке частного кирпичного дома в селе Кенжеколь погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при строительстве частного дома в селе Кенжеколь пострадали два человека, один из которых скончался на месте.

Судя по фотографиям, предоставленным полицией, на объекте строительства произошло обрушение.

На стройке. Фото: ДП Павлодарской области

По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - отметили в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Павлодаре рабочий упал с высоты 8 метров. Несчастный случай произошел на территории одного из предприятий города. Пострадавшего передали медикам.

В одном из ЖК Алматы двух электриков ударило током. По словам очевидцев, у пострадавших загорелась одежда, один из них потерял сознание. Медики оказали помощь на месте и доставили мужчин в больницу с ожогами.

В Усть-Каменогорске при тушения возгорания в квартире сотрудник пожарной части упал с высоты и был госпитализирован с переломом в больницу. Проводится служебное расследование.