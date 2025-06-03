Человек погиб на стройке в Павлодарской области
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На стройке частного кирпичного дома в селе Кенжеколь погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, при строительстве частного дома в селе Кенжеколь пострадали два человека, один из которых скончался на месте.
Судя по фотографиям, предоставленным полицией, на объекте строительства произошло обрушение.
По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - отметили в ДП Павлодарской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2251875-chelovek-pogib-na-stroyke-v-pavlodarskoy-oblasti/