Рабочий упал с высоты в Павлодаре

В Павлодаре рабочий упал с высоты 8 метров. Несчастный случай произошел на территории одного из предприятий города. Пострадавшего передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ДЧС Павлодарской области в Instagram, сообщение о падении с высоты мужчины в одном из ТОО на улице Космонавтов в Павлодаре было получено 29 мая в 17:11.

На место незамедлительно были направлены спасательные расчеты ДЧС Павлодарской области.

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок спустили мужчину 1989 года рождения, который проведении высотных работ упал с высоты 8 метров, и передали его работникам скорой помощи.

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