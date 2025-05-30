Рабочий упал с высоты в Павлодаре
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В Павлодаре рабочий упал с высоты 8 метров. Несчастный случай произошел на территории одного из предприятий города. Пострадавшего передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ДЧС Павлодарской области в Instagram, сообщение о падении с высоты мужчины в одном из ТОО на улице Космонавтов в Павлодаре было получено 29 мая в 17:11.
На место незамедлительно были направлены спасательные расчеты ДЧС Павлодарской области.
Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок спустили мужчину 1989 года рождения, который проведении высотных работ упал с высоты 8 метров, и передали его работникам скорой помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2250579-muzhchina-upal-pri-provedenii-vysotnyh-rabot-v-pavlodare/