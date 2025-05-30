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Рабочий упал с высоты в Павлодаре

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Мужчина упал с высоты в Павлодаре
Работа спасателей. Фото: instagram.com/112_pavlodar_tjd

В Павлодаре рабочий упал с высоты 8 метров. Несчастный случай произошел на территории одного из предприятий города. Пострадавшего передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ДЧС Павлодарской области в Instagram, сообщение о падении с высоты мужчины в одном из ТОО на улице Космонавтов в Павлодаре было получено 29 мая в 17:11.

На место незамедлительно были направлены спасательные расчеты ДЧС Павлодарской области.

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок спустили мужчину 1989 года рождения, который проведении высотных работ упал с высоты 8 метров, и передали его работникам скорой помощи.

Ранее стало известно, что в одном из ЖК Алматы двух электриков ударило током. По словам очевидцев, у пострадавших загорелась одежда, один из них потерял сознание. Медики оказали помощь на месте и доставили мужчин в больницу с ожогами.

А в Костанае экстренную помощь оказали женщине, потерявшей сознание в здании железнодорожного вокзала. На помощь пришли полицейские. 40-летнюю женщину доставили в городскую больницу для дальнейшего наблюдения врачей.

В Усть-Каменогорске при тушения возгорания в квартире сотрудник пожарной части упал с высоты и был госпитализирован с переломом в больницу. Проводится служебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2250579-muzhchina-upal-pri-provedenii-vysotnyh-rabot-v-pavlodare/