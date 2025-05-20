Женщину с кровотечением и судорогами обнаружили на ж/д вокзале Костаная

В Костанае экстренную помощь оказали женщине, потерявшей сознание в здании железнодорожного вокзала. На помощь пришли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 17 мая в 09:44 к сотрудникам линейного отдела полиции, находившимся на перроне, обратилась дежурная по вокзалу с сообщением о падении женщины на первом этаже. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия.

"В зале ожидания сотрудники обнаружили женщину в бессознательном состоянии с признаками сильного недомогания - начались судороги, наблюдалось прикусывание языка и кровотечение изо рта.

Не теряя ни секунды, полицейские оказали первую медицинскую помощь: уложили пострадавшую на бок, обеспечили проходимость дыхательных путей, тем самым предотвратив возможное удушье", - отметили в МВД.

Одновременно сотрудники вокзала вызвали скорую медицинскую помощь. 40-летнюю женщину доставили в городскую больницу для дальнейшего наблюдения врачей.

В ее спасении приняли участие сотрудники дежурной следственно-оперативной группы ЛОП на станции Костанай: старший криминалист оперативно-криминалистической группы Евгений Юдаков, старший оперуполномоченный криминальной полиции ЛОП на станции Тобол Нурбол Абиров, дознаватель Ерлан Мухитденов, а также сотрудник патрульной полиции Аблай Каппазов.

Для старшего сержанта Аблая Каппазова это не первый случай помощи гражданам в экстренной ситуации. В 2019 году он уже спас человека.

"Мы действовали по обстановке, как нас учили в академии. В таких ситуациях главное - не растеряться и быстро принять меры. От этого может зависеть человеческая жизнь", - поделились полицейские.

Ранее в Туркестанской области сотрудники полиции сопроводили до ближайшего роддома беременную женщину, которая почувствовала себя плохо в дороге и нуждалась в срочной медицинской помощи. В тот же день она благополучно родила девочку.

На трассе Астана - Петропавловск в Акмолинской области полицейские помогли девушке с судорогами. По пути они связались с МЧС и скорой помощью. Девушку оперативно доставили к врачам. Ее жених поблагодарил стражей порядка.

А в Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице. На помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу. Родители девушки выразили благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь.