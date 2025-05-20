Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщину с кровотечением и судорогами обнаружили на ж/д вокзале Костаная

Опубликовано:

Полицейские в Костанае
Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Костанае экстренную помощь оказали женщине, потерявшей сознание в здании железнодорожного вокзала. На помощь пришли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 17 мая в 09:44 к сотрудникам линейного отдела полиции, находившимся на перроне, обратилась дежурная по вокзалу с сообщением о падении женщины на первом этаже. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия.

"В зале ожидания сотрудники обнаружили женщину в бессознательном состоянии с признаками сильного недомогания - начались судороги, наблюдалось прикусывание языка и кровотечение изо рта.

Не теряя ни секунды, полицейские оказали первую медицинскую помощь: уложили пострадавшую на бок, обеспечили проходимость дыхательных путей, тем самым предотвратив возможное удушье", - отметили в МВД.

Одновременно сотрудники вокзала вызвали скорую медицинскую помощь. 40-летнюю женщину доставили в городскую больницу для дальнейшего наблюдения врачей.

В ее спасении приняли участие сотрудники дежурной следственно-оперативной группы ЛОП на станции Костанай: старший криминалист оперативно-криминалистической группы Евгений Юдаков, старший оперуполномоченный криминальной полиции ЛОП на станции Тобол Нурбол Абиров, дознаватель Ерлан Мухитденов, а также сотрудник патрульной полиции Аблай Каппазов.

Для старшего сержанта Аблая Каппазова это не первый случай помощи гражданам в экстренной ситуации. В 2019 году он уже спас человека.

"Мы действовали по обстановке, как нас учили в академии. В таких ситуациях главное - не растеряться и быстро принять меры. От этого может зависеть человеческая жизнь", - поделились полицейские.

Ранее в Туркестанской области сотрудники полиции сопроводили до ближайшего роддома беременную женщину, которая почувствовала себя плохо в дороге и нуждалась в срочной медицинской помощи. В тот же день она благополучно родила девочку.

На трассе Астана - Петропавловск в Акмолинской области полицейские помогли девушке с судорогами. По пути они связались с МЧС и скорой помощью. Девушку оперативно доставили к врачам. Ее жених поблагодарил стражей порядка.

А в Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице. На помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу. Родители девушки выразили благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2246907-zhenshchinu-s-krovotecheniem-i-sudorogami-obnaruzhili-na-zh-d-vokzale-kostanaya/