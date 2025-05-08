Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокурора нашли мертвым в ЗКО

Опубликовано:

Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

В Западно-Казахстанской области прокурора нашли мертвым во дворе собственного дома. Трагедия произошла в ночь на 8 мая в Теректинском районе, передает "Мой город".

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

По данным издания, во дворе своего дома совершил суицид сотрудник районной прокуратуры. Информацию подтвердили в областной прокуратуре. 

"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Сотрудники полиции проводят расследование для выявления обстоятельств. Прокуратура области выражает соболезнования в связи со случившейся ситуацией", - сообщили в прокуратуре ЗКО.

Иную информация в интересах следствия в ведомстве разглашать не стали. 

Напомним, ранее в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области. Сообщалось, что он совершил суицид. В ДП региона отметили, что начали досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Проводились все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования.

Также в Кокшетау обнаружили тело преподавателя Академии гражданской защиты им. Габдуллина МЧС РК в здании учебного заведения. В ДП Акмолинской области сообщили, что, по предварительной информации, он совершил суицид. Было зарегистрировано уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2243103-prokurora-nashli-mertvym-v-zko/