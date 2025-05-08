Прокурора нашли мертвым в ЗКО
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В Западно-Казахстанской области прокурора нашли мертвым во дворе собственного дома. Трагедия произошла в ночь на 8 мая в Теректинском районе, передает "Мой город".
По данным издания, во дворе своего дома совершил суицид сотрудник районной прокуратуры. Информацию подтвердили в областной прокуратуре.
"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Сотрудники полиции проводят расследование для выявления обстоятельств. Прокуратура области выражает соболезнования в связи со случившейся ситуацией", - сообщили в прокуратуре ЗКО.
Иную информация в интересах следствия в ведомстве разглашать не стали.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области. Сообщалось, что он совершил суицид. В ДП региона отметили, что начали досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Проводились все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования.
Также в Кокшетау обнаружили тело преподавателя Академии гражданской защиты им. Габдуллина МЧС РК в здании учебного заведения. В ДП Акмолинской области сообщили, что, по предварительной информации, он совершил суицид. Было зарегистрировано уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2243103-prokurora-nashli-mertvym-v-zko/