Студент из Индии умер в Шымкенте

30 марта в одном из многоквартирных домов Шымкента скончался 21-летний студент второго курса Южно-Казахстанской медицинской академии, приехавший из Индии, передает Otyrar.kz.

Парень проживал в арендованной квартире вместе с друзьями.

Несмотря на попытки оказать ему первую медицинскую помощь, спасти молодого человека не удалось. Прибывшие медики констатировали его смерть.

"По словам очевидца, студент, который проживал в арендованной квартире, около 23:00 лег спать. Через некоторое время его сосед услышал звуки, свидетельствующие о том, что студенту стало плохо.

Когда он подошел, то увидел, что у студента открыты глаза и рот, а также наблюдались судороги. Он не мог ответить на вопросы, после чего ему попытались оказать первую помощь. Позвали соседей, которые, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Однако, когда медики прибыли, студент уже скончался", - рассказала представитель Южно-Казахстанской медицинской академии Алтынай Сарсенбекова.

Парень обучался по программе медицинского образования. По заключению экспертов, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. В академии сообщили, что при поступлении студент прошел полное медицинское обследование.

"Студент был спокойным, прилежным, хорошо учился. Никаких странностей в его поведении не наблюдалось. Жалоб на здоровье он не предъявлял, на учете не состоял", - отметила Алтынай Сарсенбекова.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Тем не менее полиция возбудила уголовное дело по факту смерти иностранного студента. Назначена судебно-медицинская экспертиза и начаты комплексные следственные мероприятия.

Напомним, в сентябре прошлого года в Шымкенте в съемной квартире обнаружили тела двух студентов из Индии. Погибшим было 21 и 22 года. Парни учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии. Квартиру они снимали еще с тремя иностранцами.

В Алматы в новогоднюю ночь произошла драка иностранных студентов в одном из заведений, расположенных на Кок-Тобе. В ДП города данный факт подтвердили, сообщив, что произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку.

Глава Миннауки Саясат Нурбек пояснил, что вопрос о депортации индийских студентов из Алматы, которые были замешаны в конфликте, "уже решен".

Депутат Марат Кожаев уточнил, что документы депортируемых студентов из Индии, по которым они легально находились на обучении в Казахстане, аннулируются.