Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Студент из Индии умер в Шымкенте

Опубликовано:

Автомобиль реанимации
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

30 марта в одном из многоквартирных домов Шымкента скончался 21-летний студент второго курса Южно-Казахстанской медицинской академии, приехавший из Индии, передает Otyrar.kz.

Парень проживал в арендованной квартире вместе с друзьями.

Несмотря на попытки оказать ему первую медицинскую помощь, спасти молодого человека не удалось. Прибывшие медики констатировали его смерть.

"По словам очевидца, студент, который проживал в арендованной квартире, около 23:00 лег спать. Через некоторое время его сосед услышал звуки, свидетельствующие о том, что студенту стало плохо.

Когда он подошел, то увидел, что у студента открыты глаза и рот, а также наблюдались судороги. Он не мог ответить на вопросы, после чего ему попытались оказать первую помощь. Позвали соседей, которые, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Однако, когда медики прибыли, студент уже скончался", - рассказала представитель Южно-Казахстанской медицинской академии Алтынай Сарсенбекова.

Парень обучался по программе медицинского образования. По заключению экспертов, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. В академии сообщили, что при поступлении студент прошел полное медицинское обследование.

"Студент был спокойным, прилежным, хорошо учился. Никаких странностей в его поведении не наблюдалось. Жалоб на здоровье он не предъявлял, на учете не состоял", - отметила Алтынай Сарсенбекова.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Тем не менее полиция возбудила уголовное дело по факту смерти иностранного студента. Назначена судебно-медицинская экспертиза и начаты комплексные следственные мероприятия.

Напомним, в сентябре прошлого года в Шымкенте в съемной квартире обнаружили тела двух студентов из Индии. Погибшим было 21 и 22 года. Парни учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии. Квартиру они снимали еще с тремя иностранцами.

В Алматы в новогоднюю ночь произошла драка иностранных студентов в одном из заведений, расположенных на Кок-Тобе. В ДП города данный факт подтвердили, сообщив, что произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку.

Глава Миннауки Саясат Нурбек пояснил, что вопрос о депортации индийских студентов из Алматы, которые были замешаны в конфликте, "уже решен".

Депутат Марат Кожаев уточнил, что документы депортируемых студентов из Индии, по которым они легально находились на обучении в Казахстане, аннулируются. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2233085-student-iz-indii-umer-v-shymkente/