Тела двух студентов-иностранцев нашли на съемной квартире в Шымкенте

В Шымкенте на съемной квартире обнаружили тела двух студентов из Индии, погибшим было 21 и 22 года. Причина их гибели пока неясна, передает Otyrar.kz.

По данным издания, тела молодых людей были обнаружены в спальне и прихожей квартиры, которую погибшие снимали еще с тремя иностранцами.

Отмечается, что парни учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии.

Причину смерти студентов установит экспертиза.

При этом в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом, исключили.

Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.

Журналисты обратились за информацией в Департамент полиции Шымкента.