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Тела двух студентов-иностранцев нашли на съемной квартире в Шымкенте

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте на съемной квартире обнаружили тела двух студентов из Индии, погибшим было 21 и 22 года. Причина их гибели пока неясна, передает Otyrar.kz.

По данным издания, тела молодых людей были обнаружены в спальне и прихожей квартиры, которую погибшие снимали еще с тремя иностранцами.

Отмечается, что парни учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии.

Причину смерти студентов установит экспертиза.

При этом в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом, исключили.

Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.

Журналисты обратились за информацией в Департамент полиции Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163189-tela-dvuh-studentov-inostrancev-nashli-na-semnoy-kvartire-v-shymkente/

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