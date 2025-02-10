Сотрудник акимата упал с дерева и получил серьезную травму в Атырауской области

В Сети появилась информация о тяжелой травме дворника акимата во время работы в Атырауской области. Ситуацию прокомментировали в акимате Курмангазинского района, передает NUR.KZ.

Информация о пострадавшем дворнике появилась в Telegram-канале "Письма президенту".

"Сотрудник районного акимата получил тяжелую травму, упав с дерева во время выполнения поручения начальства. Сообщается, что он находится в больнице, а акимат не оказал никакой поддержки. Аким района Абат Жангалиев якобы не навестил пострадавшего, а руководитель аппарата Данияр Ердешов не пустил жену пострадавшего к акиму", - говорится в посте.

Со слов пострадавшего, полиция не завела дело, прокуратура не в курсе, а расследование так и не начато.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Курмангазинского района. Там подтвердили, что 22 января 2025 года дворник аппарата акима Курмангазинского района получил травмы при самостоятельной обрезке ветвей на территории.

"Он был оперативно госпитализирован, сначала в районную больницу, затем переведен в Атыраускую областную больницу. Работодатель оказывает поддержку, включая юридическое сопровождение и материальную помощь в рамках законодательства. По данному случаю уведомлены государственная инспекция труда и правоохранительные органы, проводится необходимая проверка", - заявили в акимате.

В декабре прошлого года министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают закон "О статусе педагога".

В управлении образования заявили, что начали служебную проверку. В ведомстве обещали привлечь всех виновных к ответственности. В итоге глава отдела образования лишился должности.

О произошедшем высказалась супруга пострадавшего педагога. Она рассказала, что мужчине удалили образовавшуюся гематому и часть черепа. Через несколько месяцев ему планируют поставить имплант.

В январе учителя выписали из больницы.