Подростки сбежали в мороз из спецшколы в ВКО и прятались в туалете на улице

В Сети распространилась информация о побеге воспитанников спецшколы в Серебрянске ВКО. Отмечается, что они прятались в общественном туалете на улице, передает NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в паблике vestnik.altay в Instagram. Пост содержит видео, на котором подростки замерзают, прячась в уличном туалете.

"Условия в этой школе ужасны - дети становятся жертвами издевательств, физического насилия и унижений. Дети сбежали и получили обморожение...

...Необходимо выяснить, что происходит за закрытыми дверями и почему дети вынуждены убегать, рискуя своей жизнью", - говорится в посте.

В Управлении образования ВКО изданию "Устинка LIVE" подтвердили, что вечером 5 февраля четверо воспитанников совершили самовольный уход из школы.

"Сотрудниками полиции и администрацией школы несовершеннолетние были найдены в тот же день в 23.28. При обнаружении они были доставлены в больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения уточнили, что в Серебрянскую городскую больницу привезли двух пациентов 2007 года рождения и одного - 2008. У одного из них ушиб первой и второй фаланги правой стопы легкой степени. У второго - ушиб левого голеностопного сустава, отека нет. Функции не ограничены, ходит нормально. Их обоих уже выписали.

У третьего состояние средней тяжести за счет болевого синдрома. Поражение пальцев обеих кистей с пузырем. Он находится в отделении хирургии.

Ранее в Павлодарской области прогулка подростков по льду едва не обернулась трагедией. Один из них провалился ногой и получил ушиб. Пострадавшему оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи для дальнейшего обследования.

Также в Сети появилось видео, на котором группа подростков, предположительно, избивает девочку. Инцидент произошел в Алматы. Стражи порядка заявили, что участники происшествия установлены и доставлены в полицию.

Позже стало известно, что у пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.