Нападение на девочку в Алматы: врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавшей

Врачи рассказали о состоянии здоровья девочки, которую избили на катке в парке "Гульдер" в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ мегаполиса.

По информации ведомства, она поступила в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 26 января.

Врачи выявили у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Сейчас девочка продолжает лечение в условиях стационара в отделении нейрохирургии.

"Состояние ребенка средней степени тяжести, стабильное, в динамике с улучшением", - добавили в УОЗ горда.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков, предположительно, избивает девочку. Инцидент произошел в Алматы. По слова автора, пострадавшую госпитализировали с переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.

В полиции прокомментировали случившееся.

"Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.