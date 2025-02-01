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Прогулка подростков по льду едва не обернулась трагедией в Павлодарской области

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Человек в ботинках стоит на треснувшем льду
Человек в ботинках стоит на треснувшем льду. Фото: Freepik

В Павлодарской области прогулка подростков по льду едва не обернулась трагедией, один из них получил ушиб, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в районе Центральной набережной реки Иртыш спасатели предотвратили возможную трагедию. Во время мониторинга камер видеонаблюдения они заметили троих подростков, гулявших по кромке неокрепшего льда.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, один из подростков провалился ногой под лед и получил ушиб. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа спасателей.

Пострадавшему оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи для дальнейшего обследования.

Спасатели в очередной раз напомнили об опасности выхода на тонкий лед. Даже если поверхность выглядит прочной, под ней могут скрываться пустоты, представляющие серьезную угрозу для жизни. Родителям настоятельно рекомендуется проводить профилактические беседы с детьми, разъясняя правила поведения вблизи водоемов.

Напомним, несколько дней назад сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед на реке Иртыш. Она хотела сделать фото, но оказалась на тонком льду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217192-progulka-podrostkov-po-ldu-edva-ne-obernulas-tragediey-v-pavlodarskoy-oblasti/