Автомобиль с детьми застрял в снегу в Карагандинской области (видео)

В Осакаровском районе Карагандинской области автомобиль с шестью пассажирами, включая двух детей, застрял в снежном заносе. Спасатели эвакуировали их в безопасное место, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Осакаровском районе Карагандинской области на 54 км автодороги Осакаровка - Молодежный легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение.

В салоне машины находилось шесть человек, из них двое детей.

Спасатели на вездеходе "Трэкол" выехали на сложный участок дороги, обнаружили застрявший автомобиль и доставили пассажиров в поселок Осакаровка.

В ведомстве добавили, что эвакуированные не нуждались в медицинской помощи.

МЧС напомнило гражданам о необходимости учитывать штормовые предупреждения и воздерживаться от поездок за пределы населенного пункта в случае ухудшения погоды.

Ранее сообщалось, что в двух областях Казахстана спасатели МЧС оказали помощь людям, чьи автомобили застряли в снежных заносах. Все эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

А в Алакольском районе области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им также на помощь пришли спасатели.

Еще семерых человек, в том числе пятерых детей, вызволили спасатели из снежного заноса в Осакаровском районе Карагандинской области.