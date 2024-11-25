Людей эвакуировали с трассы в области Жетісу
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Минувшей ночью в Алакольском районе области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, на участке республиканской автодороги Ушарал – Достык в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля с людьми.
"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали 8 человек, из них 2 ребенка", – рассказали в ведомстве.
Спасенные доставлены до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, ранее в Карагандинской области спасатели пришли на помощь иностранцам, решившим сократить путь, но в итоге застрявшим в сугробе. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра.
А до этого в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.
Как действовать во время метели
На официальном сайте столичного департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.
В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.
Если метель застала вас в дороге:
- Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
- При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2191752-lyudey-evakuirovali-s-trassy-v-oblasti-zhet-su/