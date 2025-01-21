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Автомобиль с людьми слетел в кювет в Карагандинской области (видео)

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Застрявшая машина
Застрявшая машина. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В двух областях Казахстана спасатели МЧС оказали помощь людям, чьи автомобили застряли в снежных заносах. Все эвакуированные в медицинской помощи не нуждались, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ночью на автодороге Жезказган-Петропавловск в области Ұлытау легковой автомобиль с тремя пассажирами оказался заблокирован в снежном заносе.

Спасатели прибыли на место и доставили спасенных к родственникам в Ұлытау.

Также в Карагандинской области на автодороге Осакаровка-Молодежный из съехавшего в кювет легкового автомобиля эвакуированы три человека. Их доставили в поселок Молодежный.

В МЧС отметили, что в обоих случаях спасенные не нуждались в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что шестеро человек, среди которых было двое детей, оказались заблокированы снежным заносом на трассе Карасу - Севастополь. Им помогли спасатели.

А в Алакольском районе области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им на помощь пришли спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213546-avtomobil-s-lyudmi-sletel-v-kyuvet-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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