Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Иностранцы из-за приложения потерялись в снегах Карагандинской области

Опубликовано:

Спасенные граждане
Спасенные граждане. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области жители соседнего государства попали в снежный плен на автодороге Шокай - Приишимское. Помощь им оказали полицейские Осакаровского района, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в пятницу на автодороге районного значения Шокай - Приишимское оказались в снежном плену жители соседнего государства.

Их направляло в Астану приложение, которое указало путь по этой второстепенной дороге.

Не ожидавшие такого резкого ухудшения погоды, иностранцы застряли на заснеженной трассе. На помощь людям, оставшимся в дороге, пришли участковые отдела полиции Осакаровского района.

Стражи порядка проезжали по своему административному участку, когда в условиях бурана, плохой видимости и снежных переметов заметили автомобиль Chevrolet Cobalt.

Путники находились в снежном плену около двух часов. В машине, помимо взрослых, были двое детей. Иностранцы, поблагодарив полицейских, направились в сторону Караганды.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области оказали помощь 58 гражданам Узбекистана. Они несколько часов провели на трассе в автобусе, у которого закончилось топливо.

Помимо этого, автобус с десятками иностранцев застрял на трассе в Карагандинской области. На помощь прибыли спасатели и доставили граждан до поселка.

Также более 30 человек из сломавшегося на автодороге Алматы - Екатеринбург автобуса доставили в безопасное место.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2213114-inostrancy-iz-za-prilozheniya-poteryalis-v-snegah-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie