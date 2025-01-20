Иностранцы из-за приложения потерялись в снегах Карагандинской области

В Карагандинской области жители соседнего государства попали в снежный плен на автодороге Шокай - Приишимское. Помощь им оказали полицейские Осакаровского района, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в пятницу на автодороге районного значения Шокай - Приишимское оказались в снежном плену жители соседнего государства.

Их направляло в Астану приложение, которое указало путь по этой второстепенной дороге.

Не ожидавшие такого резкого ухудшения погоды, иностранцы застряли на заснеженной трассе. На помощь людям, оставшимся в дороге, пришли участковые отдела полиции Осакаровского района.

Стражи порядка проезжали по своему административному участку, когда в условиях бурана, плохой видимости и снежных переметов заметили автомобиль Chevrolet Cobalt.

Путники находились в снежном плену около двух часов. В машине, помимо взрослых, были двое детей. Иностранцы, поблагодарив полицейских, направились в сторону Караганды.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области оказали помощь 58 гражданам Узбекистана. Они несколько часов провели на трассе в автобусе, у которого закончилось топливо.

Помимо этого, автобус с десятками иностранцев застрял на трассе в Карагандинской области. На помощь прибыли спасатели и доставили граждан до поселка.

Также более 30 человек из сломавшегося на автодороге Алматы - Екатеринбург автобуса доставили в безопасное место.