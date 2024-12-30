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Иностранцы несколько часов ждали помощи ночью в мороз в Павлодарской области (видео)

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Автобус остался без топлива на трассе
Автобус на трассе. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области оказали помощь 58 гражданам Узбекистана. Они несколько часов провели на трассе в автобусе, у которого закончилось топливо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при патрулировании на автодороге Павлодар - Шарбакты старший лейтенант Аскар Кабимулла и младший лейтенант Асет Амиров заметили автобус, стоящий на обочине трассы ночью.

"Полицейские, поняв, что случилось что-то неладное, сразу же остановились", - отметили в ДП региона.

Водитель автобуса, житель Шымкента, рассказал, что рано утром выехал из Красноярска в Российской Федерации в Шымкент, в салоне находились 58 пассажиров. Все они - граждане Узбекистана.

"По дороге закончился бензин и сломался транспорт. Также он рассказал, что простоял так уже более трех часов, но никто из проезжавших автомобилей на просьбу водителя не остановился. Стоит отметить, что на улице был мороз", - рассказали в ведомстве.

Ни минуты не раздумывая, сотрудники полиции осмотрели автобус, выяснили, что стало причиной поломки, а затем съездили в город и привезли дизельное топливо.

В свою очередь водитель и иностранцы выразили признательность полицейским.

"Спасибо большое полиции за отзывчивость. Если бы не инспекторы, не знаю, сколько бы нам еще пришлось ждать помощи. У нас закончилось топливо, и вдобавок еще сломался транспорт. Люди уже замерзли, было холодно. Все устранив, они еще какое-то время нас сопровождали. Желаю ребятам крепкого здоровья и удачи в службе", - поблагодарил Авлод Асадов.

Департамент полиции Павлодарской области рекомендует водителям заблаговременно, особенно зимой, тщательно проводить надлежащее техническое обслуживание автомобиля, заранее запасаться необходимым количеством топлива.

Ранее в Павлодарской области пассажирам сломавшегося на трассе автобуса, следовавшего из Караганды в Усть-Каменогорск, помогли спасатели. Восемь человек разместили в пункте обогрева. Позже пассажиры продолжили путь на другом автобусе.

А в Карагандинской области автобус с 53 иностранцами, не выдержав 30-градусный мороз, заглох у въезда в один из поселков. На помощь прибыли полицейские и доставили людей в мечеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206671-inostrancy-neskolko-chasov-zhdali-pomoshchi-nochyu-v-moroz-v-pavlodarskoy-oblasti-video/

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