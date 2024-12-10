Десятки иностранцев застряли на трассе из-за 30-градусного мороза в Карагандинской области

Автобус с десятками иностранцев застрял на трассе в Карагандинской области. На помощь прибыли спасатели и доставили граждан до поселка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД, автобус с 53 иностранцами, не выдержав 30-градусный мороз, заглох у въезда в поселок Сарышаган. На помощь прибыли полицейские и доставили людей в мечеть поселка.

Вызванный на подмогу ещё один экипаж остался на месте с водителем и оказывает помощь в ремонте автобуса.

Недавно полицейским пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на трассе "Алматы-Екатеринбург".

В другом случае ночью на трассе в Акмолинской области из-за поломки застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду.

В Павлодарской области замерзающих ночью на трассе иностранных граждан спас участковый, который помог им добраться до села, где они смогли согреться и поесть.