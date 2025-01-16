Выбежавший на дорогу актюбинец сообщил автопатрулю, что на тротуаре лежит девушка

Военнослужащий в Актобе спас девушку, у которой произошел сердечный приступ. Он оперативно доставил ее в больницу до приезда "скорой", передает NUR.KZ со ссылкой на Национальную гвардию МВД РК.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, военнослужащие Национальной гвардии МВД РК вновь доказали свою готовность прийти на помощь в любой ситуации.

Во время патрулирования они оказали первую медицинскую помощь девушке, потерявшей сознание. Инцидент произошел в одном из оживленных районов Актобе.

В 23:30 на маршруте патрулирования автопатруль по улице Абилкайыр хана около здания банка увидел, как на проезжую часть выбежал неизвестный мужчина. Он сообщил гвардейцам, что на тротуаре лежит девушка . Услышав это, дежурный патруля незамедлительно прибыл на место происшествия.

При визуальном осмотре оказалось, что девушка находится без сознания. Со слов очевидца, скорая помощь была вызвана пять минут назад, однако она еще не прибыла. Не теряя времени, дежурный наряда Дмитрий Муравицкий принял решение лично доставить пострадавшую в ближайшую больницу.

Благодаря оперативным действиям военнослужащего девушку быстро доставили в многопрофильную областную больницу Актобе и передали дежурному врачу.

После осмотра доктор установил, что у девушки случился сердечный приступ. В настоящее время ее состояние удовлетворительное.

"Каждый из нас должен быть готов прийти на помощь в сложной ситуации. Это не требует особого героизма, а всего лишь человеческой ответственности", - скромно прокомментировал ситуацию майор Дмитрий Муравицкий.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице, на помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу.

А в области Абай сотрудники специального отряда быстрого реагирования спасли девушку во время приступа удушья, вызванного астмой.

Также солдатам Нацгвардии удалось помочь мужчине, который потерял создание, ударился о бордюр головой и истекал кровью.