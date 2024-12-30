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"Дыши, дыши": 20-летняя казахстанка подошла к бойцам спецназа и потеряла сознание

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Девушка потеряла сознание в области Абай
Спасение девушки. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

В области Абай сотрудники специального отряда быстрого реагирования спасли девушку во время приступа удушья, вызванного астмой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 20-летняя казахстанка обратилась за помощью к сидевшим в патрульной машине сотрудникам и внезапно потеряла сознание.

"Полицейские мгновенно вызвали медиков и начали оказывать первую помощь. Чтобы защитить девушку от холода, они подложили под нее свою куртку", - отметили в МВД.

До прибытия медиков Еркебулан Мейрамбекулы и Жасулан Туяков сделали все возможное для стабилизации состояния, что помогло избежать серьезных последствий.

"Дыши, дыши", - призывали сотрудники.

Как уточнили в МВД, сегодня здоровью девушки уже ничего не угрожает.

Ранее в Астане солдатам Нацгвардии удалось помочь мужчине, который внезапно потерял сознание и разбил голову о бордюр. Они вызвали скорую помощь и до прибытия врачей остановили обильное кровотечение.

А в Павлодарской области во время патрулирования полицейские возле дороги заметили лежащую женщину. У нее была нарушена речь и координация. Оказалось, что у казахстанки случился инсульт - ее удалось вовремя доставить в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2206893-dyshi-dyshi-20-letnyaya-kazahstanka-podoshla-k-boycam-specnaza-i-poteryala-soznanie/

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