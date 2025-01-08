"Выехал на поиски скота": мужчина пропал в Карагандинской области

Спасатели МЧС провели успешную поисковую операцию в Карагандинской области. Пропавший мужчина был найден в 35 км от зимовки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ранним утром в Актогайском районе Карагандинской области силами МЧС проводились поиски мужчины, который 6 января утром выехал на поиски скота.

Поисковые работы дали положительный результат: пропавший мужчина 1970 года рождения был найден в 35 км южнее от зимовки "Менеш".

В медицинской помощи спасенный не нуждался. Силами спасателей автомобиль вызволен из снежного сугроба на очищенный участок дороги и был сопровожден до зимовки "Менеш".

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области всю ночь искали двух потерявшихся в степи пастухов. Утром пропавшие были найдены. В медпомощи они не нуждались.

В том же регионе спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в степи.

Еще в Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения.