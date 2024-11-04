Пропавшего актюбинца нашли в 80 км от места исчезновения
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В Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт 112 поступило сообщение о том, что рабочий крестьянского хозяйства Байганинского района Миялинского сельского округа вышел на поиски скота и пропал.
Поисковые работы дали положительный результат: пропавшего 63-летнего мужчину нашли в 80 км от Миялинского района. В медицинской помощи он не нуждался.
В ведомстве добавили, что в поисково-спасательных работах приняли участие спасатели МЧС, ДП, МИО и местные жители.
Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили 47-летнего жителя Караганды, который с начала года числился как без вести пропавший. По словам самого мужчины, все эти десять месяцев он находился в одном из районов региона. О своем местонахождении и передвижениях он родственникам не сообщал.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2182518-propavshego-aktyubinca-nashli-v-80-km-ot-mesta-ischeznoveniya-video/