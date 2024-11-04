Пропавшего актюбинца нашли в 80 км от места исчезновения

В Актюбинской области спасатели почти сутки искали пропавшего мужчину. Рабочий крестьянского хозяйства был найден в 80 км от места исчезновения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт 112 поступило сообщение о том, что рабочий крестьянского хозяйства Байганинского района Миялинского сельского округа вышел на поиски скота и пропал.

Поисковые работы дали положительный результат: пропавшего 63-летнего мужчину нашли в 80 км от Миялинского района. В медицинской помощи он не нуждался.

В ведомстве добавили, что в поисково-спасательных работах приняли участие спасатели МЧС, ДП, МИО и местные жители.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили 47-летнего жителя Караганды, который с начала года числился как без вести пропавший. По словам самого мужчины, все эти десять месяцев он находился в одном из районов региона. О своем местонахождении и передвижениях он родственникам не сообщал.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.