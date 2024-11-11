Всю ночь искали пропавших в степи в Актюбинской области
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В Актюбинской области всю ночь искали двух потерявшихся в степи пастухов. Утром пропавшие были найдены. В медпомощи они не нуждались, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, вчера на пульт "112" поступило сообщение о том, что Алгинском районе граждане 1981 и 1989 годов рождения вышли за скотом из села Карабулак в сторону зимовки крестьянского хозяйства "Алгабас" и пропали.
Сотрудники МЧС на вездеходе "Трэкол" приступили к поискам.
"Поиски проводились всю ночь и дали положительный результат. Сегодня утром пропавшие были найдены в 20 км от села Алгабас. В медицинской помощи они не нуждались", - отметили в МЧС.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Атырауской области помогли потерявшимся туристам из Китая, а также паломнику из Узбекистана, направлявшемуся пешком в Мекку для совершения хаджа.
В Актюбинской области пастух потерялся во время метели в степи. Он вышел на выпас скота и из-за ухудшения погодных условий не смог самостоятельно добраться до населенного пункта. Мужчину обнаружили спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2185629-vsyu-noch-iskali-propavshih-v-stepi-v-aktyubinskoy-oblasti/