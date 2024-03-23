Два рыбака погибли, провалившись под лед на авто в Экибастузе

В Экибастузе спасатели вытащили из водоема тела двух погибших рыбаков – мужчины ехали на рыбалку на личном авто и провалились под лед, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, 22 марта в 20:33 поступило сообщение о том, что в городе Экибастузе в районе ГРЭС-2 на искусственном водоеме "Шандыксор" мужчины 1978 и 1976 годов рождения двигаясь на личном автотранспорте ушли под лед.

Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700-800 метрах от берега.

"23 марта в 07:20 спасатели города Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам. Задействовано 7 человек, 2 единицы техники и 1 плавсредство.

Силами спасателей тела погибших рыбаков были извлечены из водоема", – говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что лед сейчас очень хрупкий, а выходить на него смертельно опасно.

Спасатели на водоеме в Экибастузе. Фото: МЧС РК

При этом в МЧС напомнили правила безопасности в период таяния льда, а именно:

не выходить на неокрепшие и тонкие участки льда;

не выходить на лед в темное время суток и при плохих погодных условиях;

не прыгать и не проверять прочность льда ударами ног;

не переходить участки льда в неположенном месте;

при переходе водоема группой лиц необходимо соблюдать расстояние друг от друга не менее 5-6 метров;

не разводить на льду открытого огня;

при рыбной ловле на льду не пробуривать более 2-х лунок на одном участке.

Помните, что безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 10 сантиметров.