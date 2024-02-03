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Рыбак утонул вместе с машиной в Карагандинской области (видео)

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Спасатели проводят поисковые работы
Спасатели. Фото с места событий: ДЧС Карагандинской области

Минувшей ночью в Карагандинской области машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел в 10 км от поселка Молодежный, на канале имени Сатпаева.

По информации ДЧС, автомобиль Renault провалился под лед во время рыбалки. Внутри него в тот момент находились трое человек, двое сумели самостоятельно выбраться на поверхность.

В медицинской помощи они не нуждаются.

В настоящее время ведутся поиски их третьего товарища - мужчины 1985 года рождения.

Меры безопасности на льду

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров для прохода людей и не менее 25 сантиметров для организации проезда автомобилей.

При нахождении на льду не допускается:

  • выходить на тонкие и неокрепшие участки;
  • собираться группами на отдельных (опасных) участках;
  • приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
  • выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ;
  • разводить огонь;
  • пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров, а пары лунок - на расстоянии менее 2 метров от другой пары лунок;
  • оставлять на льду снасти и мусор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058977-rybak-utonul-vmeste-s-mashinoy-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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