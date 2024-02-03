Рыбак утонул вместе с машиной в Карагандинской области (видео)

Минувшей ночью в Карагандинской области машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел в 10 км от поселка Молодежный, на канале имени Сатпаева.

По информации ДЧС, автомобиль Renault провалился под лед во время рыбалки. Внутри него в тот момент находились трое человек, двое сумели самостоятельно выбраться на поверхность.

В медицинской помощи они не нуждаются.

В настоящее время ведутся поиски их третьего товарища - мужчины 1985 года рождения.

Меры безопасности на льду

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров для прохода людей и не менее 25 сантиметров для организации проезда автомобилей.

При нахождении на льду не допускается: