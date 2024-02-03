Рыбак утонул вместе с машиной в Карагандинской области (видео)
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Минувшей ночью в Карагандинской области машина рыбаков ушла под лед - внутри находились люди, одному из них не удалось выбраться на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошел в 10 км от поселка Молодежный, на канале имени Сатпаева.
По информации ДЧС, автомобиль Renault провалился под лед во время рыбалки. Внутри него в тот момент находились трое человек, двое сумели самостоятельно выбраться на поверхность.
В медицинской помощи они не нуждаются.
В настоящее время ведутся поиски их третьего товарища - мужчины 1985 года рождения.
Меры безопасности на льду
Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров для прохода людей и не менее 25 сантиметров для организации проезда автомобилей.
При нахождении на льду не допускается:
- выходить на тонкие и неокрепшие участки;
- собираться группами на отдельных (опасных) участках;
- приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
- выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ;
- разводить огонь;
- пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров, а пары лунок - на расстоянии менее 2 метров от другой пары лунок;
- оставлять на льду снасти и мусор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058977-rybak-utonul-vmeste-s-mashinoy-v-karagandinskoy-oblasti-video/