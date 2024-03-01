Авто провалилось под лед: тело мужчины нашли в Карагандинской области

В Карагандинской области найден погибшим рыбак, который не смог спастись из ушедшего под лед автомобиля. Сотрудники ДЧС извлекли его тело из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня сотрудниками оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области в 20 км от поселка Молодежный из канала имени Каныша Сатпаева в Осакаровском районе было извлечено тело рыбака 1985 года рождения.

Тело мужчины было обнаружено рыбаками, которые сообщили об этом спасателям.

Напомним, 3 февраля во время рыбалки около поселка Молодежный под лед провалился автомобиль, в котором находились трое рыбаков. Двоим удалось выбраться. Машину достали со дна реки, но третьего мужчины внутри не было.

Водолазы обследовали дно, но безрезультатно. Использовался подводный телеуправляемый смотровой комплекс. Поисковые работы велись три дня, но из-за погодных условий поиски пришлось приостановить.

Правила безопасности на льду

На официальном сайте МЧС Казахстана призвало граждан страны соблюдать требования правил безопасности на водоемах, в первую очередь:

1) не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

2) не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

3) не собираться группами на отдельных участках льда;

4) не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

5) не выезжать на автомобилях за пределы переправ.

Участникам подледной рыбалки ловлю следует осуществлять только при наличии индивидуальных спасательных средств, не допускается пробивать более двух лунок на ограниченной площади и разводить огонь, а также в местах переправ устанавливать сети и пробивать лунки для рыбной ловли.