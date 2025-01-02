Мужчина погиб на электроподстанции в Актюбинской области
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сельчанин погиб в преддверии нового года на электроподстанции в Актюбинской области - его ударило током, когда хотел выявить причину отсутствия света, передает "Мой город".
Как сообщает местное издание, инцидент произошел вечером 31 декабря в поселке К. Нокина.
"38-летний мужчина пошел проверить, почему нет электричества на подстанцию, и скончался от удара током. После замыкания подстанция загорелась", - говорится в информации.
Как сообщили изданию в департаменте полиции Актюбинской области, по факту обнаружения трупа на подстанции начали досудебное расследование.
Предварительная причина смерти - удар электрическим током.
Ранее в Уральске от удара током в первый день после выхода из отпуска погиб электромонтер. Родные погибшего рассказали обстоятельства смерти.
Также в Караганде произошел несчастный случай - электромонтера ударило током при замене воздушных линий. Мужчина скончался до приезда скорой.
А во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2207568-muzhchina-pogib-na-elektropodstancii-v-aktyubinskoy-oblasti/