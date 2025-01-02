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Эзотерика

Мужчина погиб на электроподстанции в Актюбинской области

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Горит подстанция
Горит подстанция. Кадр из видео: t.me/mgorodkz

Сельчанин погиб в преддверии нового года на электроподстанции в Актюбинской области - его ударило током, когда хотел выявить причину отсутствия света, передает "Мой город".

Как сообщает местное издание, инцидент произошел вечером 31 декабря в поселке К. Нокина.

"38-летний мужчина пошел проверить, почему нет электричества на подстанцию, и скончался от удара током. После замыкания подстанция загорелась", - говорится в информации.

Как сообщили изданию в департаменте полиции Актюбинской области, по факту обнаружения трупа на подстанции начали досудебное расследование.

Предварительная причина смерти - удар электрическим током.

Ранее в Уральске от удара током в первый день после выхода из отпуска погиб электромонтер. Родные погибшего рассказали обстоятельства смерти.

Также в Караганде произошел несчастный случай - электромонтера ударило током при замене воздушных линий. Мужчина скончался до приезда скорой.

А во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2207568-muzhchina-pogib-na-elektropodstancii-v-aktyubinskoy-oblasti/

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