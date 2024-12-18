"Как она там оказалась": загадочную гибель женщины расследуют в Алматинской области (видео)

В Алматинской области расследуют гибель 56-летней Зиванзахан Супашева. Женщина вышла из кафе, а на следующий день ее тело нашли на пустыре, передает сайт телеканала КТК.

Тело женщины было обнаружено недалеко от заброшенного кирпичного завода на пустыре.

Местная жительница Жаныл Омарова рассказала, что о странной находке ей сообщили соседские дети. Сельчане сразу вызвали скорую, а Жаныл бросилась на помощь. Она была уверена, что незнакомка еще жива.

"Дети прибежали, говорят: «Тетя, идите сюда! Там женщина лежит на снегу. Мы не можем ее поднять». Мы все пришли сюда. Сноха быстро среагировала. Тело было теплым. Мы думали, она жива. Сноха сразу вызвала скорую помощь. Но врачи сказали, что она уже скончалась", - рассказала Жаныл Омарова.

Погибшей оказалась 56-летняя Зиванзахан Супашева.

По словам родных женщины, в тот злополучный день Зиванзахан отправилась на торжество. Вечером она вышла из кафе, но домой не вернулась. Ее поиски продолжались всю ночь.

"В 5 вечера они вышли из кафе и проводили ее почти до дома якобы. Потом, получается, никто ее не видел. Только на следующий день уже дети нашли в 10 минутах отсюда – в снегу, около БАКАДа. Там вообще пустыри. Как она там оказалась, вообще непонятно. Загадка для всех", - рассказал племянник Супашевой Бахтияр Махсутов.

Рядом сельчане обнаружили сумку и мобильный телефон женщины. В полиции сообщили, что на теле погибшей следов насильственной смерти не обнаружили.

"В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в комментарии полиции.

Родственники утверждают, что Зиванзахан никогда не жаловалась на здоровье. Поэтому сейчас разыскивают тех, кто видел женщину в тот вечер. Возможно, очевидцы помогут разобраться в загадочной смерти.

Источник: КТК

Напомним, ранее стало известно, что в Актюбинской области обнаружили тела двух мужчин, которые пропали в конце прошлой недели, отправившись на рыбалку.

А до этого сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пропавшую месяц назад девушку нашли мертвой. Ее тело было найдено в реке. Телесных повреждений на нем нет.