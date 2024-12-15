Пропавшую месяц назад девушку нашли мертвой в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области завершены поиски Анель Ерик, которая вышла из дома 12 ноября и пропала. Девушку нашли мертвой, передает агентство Kazinform.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Департамента полиции ВКО, видимых признаков насильственной смерти и иных телесных повреждений на теле девушки нет.
"Тело найдено без видимых телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена экспертиза, проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении полиции.
Как пишет издание, одновременно с этим в Усть-Каменогорске продолжались поиски другой пропавшей — 24-летней Айпары Тулакбай, которая исчезла 25 ноября. Но 3 дня назад она вышла на связь с семьей.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2200737-propavshuyu-mesyac-nazad-devushku-nashli-mertvoy-v-vko/