Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропавших на рыбалке мужчин нашли мертвыми в Актюбинской области

Опубликовано:

Рыбалка
Рыбалка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актюбинской области в минувшую субботу пропали двое мужчин, уехавших на рыбалку. Позже их тела были найдены в машине, утонувшей в реке. Полиция начала расследование.

О пропаже мужчин сообщало издание "Диапазон", ссылаясь на слова их родных.

По его данным, 53-летний Владимир Курдюков и 21-летий Михаил Дуля выехали на рыбалку 14 декабря и больше вестей от них нет. Связь недоступна.

"Супруг с коллегой выехали на рыбалку в субботу, 14 декабря в 4 утра. Они поехали на Уил через Шубаркудук. Должны были вернуться вечером, но не вернулись. Связь недоступна.

Они оба непьющие, ничего не употребляют. Я позвонила в МЧС, написала заявление в полицию, волонтерам. Они были на автомобиле "Нива", - рассказала супруга одного из пропавших.

Как пишет Kazinform, поиски велись два дня, а вчера тела погибших были найдены в реке.

"Они утонули в реке Кенжалы Темирского района. Водолазы вытащили тела погибших из салона автомобиля. По предварительным данным, автомобиль «Нива» на высокой скорости слетел с моста и упал в реку", — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По факту гибели двух человек начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2200943-propavshih-na-rybalke-muzhchin-nashli-mertvymi-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie