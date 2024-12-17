Пропавших на рыбалке мужчин нашли мертвыми в Актюбинской области

В Актюбинской области в минувшую субботу пропали двое мужчин, уехавших на рыбалку. Позже их тела были найдены в машине, утонувшей в реке. Полиция начала расследование.

О пропаже мужчин сообщало издание "Диапазон", ссылаясь на слова их родных.

По его данным, 53-летний Владимир Курдюков и 21-летий Михаил Дуля выехали на рыбалку 14 декабря и больше вестей от них нет. Связь недоступна.

"Супруг с коллегой выехали на рыбалку в субботу, 14 декабря в 4 утра. Они поехали на Уил через Шубаркудук. Должны были вернуться вечером, но не вернулись. Связь недоступна.

Они оба непьющие, ничего не употребляют. Я позвонила в МЧС, написала заявление в полицию, волонтерам. Они были на автомобиле "Нива", - рассказала супруга одного из пропавших.

Как пишет Kazinform, поиски велись два дня, а вчера тела погибших были найдены в реке.

"Они утонули в реке Кенжалы Темирского района. Водолазы вытащили тела погибших из салона автомобиля. По предварительным данным, автомобиль «Нива» на высокой скорости слетел с моста и упал в реку", — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По факту гибели двух человек начато досудебное расследование.