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Тело женщины нашли в Алматинской области

Опубликовано:

Уголовное дело лежит на столе
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматинской области обнаружили тело женщины. Полиция возбудила дело, но по предварительным данным, смерть была ненасильственной, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, погибшей женщине было 56 лет.

В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено", - рассказали в полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201052-telo-zhenshchiny-obnaruzhili-v-almatinskoy-oblasti/

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