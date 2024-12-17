Тело женщины нашли в Алматинской области

В Алматинской области обнаружили тело женщины. Полиция возбудила дело, но по предварительным данным, смерть была ненасильственной, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, погибшей женщине было 56 лет.

В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено", - рассказали в полиции.