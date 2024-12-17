Тело женщины нашли в Алматинской области
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В Алматинской области обнаружили тело женщины. Полиция возбудила дело, но по предварительным данным, смерть была ненасильственной, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, погибшей женщине было 56 лет.
В районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено", - рассказали в полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201052-telo-zhenshchiny-obnaruzhili-v-almatinskoy-oblasti/