Рабочего "Майкаинзолото" задавили насмерть в Павлодарской области

Трагический инцидент произошел на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области – здесь насмерть сбили рабочего. Полиция возбудила дело, передает агентство Kazinform.

О произошедшем рассказали в департаменте Комитета госинспекции труда по Павлодарской области. По данным ведомства, на территории предприятия насмерть сбили 32-летнего рабочего.

Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, назначена проверка.

Между тем полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В областном департаменте полиции сообщили, что уже установили и задержали водителя.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – добавили в полиции.

Отметим, что согласно статье 156 Уголовного кодекса РК, за нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть, предусмотрены следующие меры наказания:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП (490 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток;

, деяние наказывается либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 200 МРП (612,6 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

– наказывается либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо , с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; если погиб один человек – наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

– наказывается с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового; если погибли двое и более человек – наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, 4 января 2024 года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще зимой из котлована извлекли тела двух спасателей. В июле стало известно об обнаружении третьего погибшего. Спустя еще неделю нашли четвертого погибшего - водителя, а также извлекли из земли сам автобус.

По данным прошедшего в сентябре суда, расследование несчастного случая установило 100% вину работодателя в ЧП.