Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тела мужчины и женщины нашли в теплотрассе в Атырау

Опубликовано:

Трубы на улице
Теплотрасса. Иллюстративное фото: Олег Копьев / Getty Images

В Атырау в теплотрассе обнаружили тела мужчины и женщины без видимых повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 ноября 2024 года в Атырау за многоэтажным домом в теплотрассе были обнаружены тела 42-летней женщины и 34-летнего мужчины без телесных повреждений.

"Проводится судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в ДП Атырауской области.

Ранее в Балхаше во время ремонта магистральных тепловых сетей рабочие обнаружили скелетированные останки трех человек. По словам сотрудников, они были вмурованы в трубы. Полицейские факт обнаружения человеческих останков подтвердили. Специалисты сообщают, что в земле они пролежали несколько лет.

А в Экибастузе 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени обеих голеней и оказался в реанимации. В полиции возбудили уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2199510-tela-muzhchiny-i-zhenshchiny-nashli-v-teplotrasse-v-atyrau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie