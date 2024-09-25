Останки трех человек обнаружили во время ремонта теплотрассы в Балхаше

В Балхаше во время ремонта магистральных сетей рабочие обнаружили скелетированные останки трех человек, полиция начала расследование, передает ekaraganda.kz.

Страшную находку обнаружили рабочие при проведении ремонтных работ на магистральных сетях на пересечении улиц Алимжанова и Калмыкова. По словам сотрудников, останки были вмурованы в трубы.

Рабочие вызвали полицию. Оперативная группа прибыла на место, факт обнаружения человеческих останков подтвердился.

Специалисты сообщают, что в земле останки пролежали несколько лет. Кости были отправлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"В ходе осмотра места происшествия были изъяты человеческие останки. Плоти нет. Были обнаружены только кости. Вместе с ними в тот же день в ходе дальнейших раскопок были обнаружены останки еще двух человек в том же месте. Мы вызвали судмедэксперта на место. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков. Назначена судебная экспертиза", - сообщил начальник отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.

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