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В Экибастузе насмерть сбили пешехода

Опубликовано:

Человек идет по пешеходному переходу
Пешеходный переход. Иллюстративное фото: Grant Faint / Getty Images

В Экибастузе скончался пешеход, на которого совершили наезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

В пресс-службе Департамента полиции рассказали о возбужденном уголовном деле по факту ДТП в городе Экибастуз.

"По предварительным данным, водитель автомашины марки Кia Cerato на нерегулируемом пешеходном переходе, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходивший улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ДП.

Сообщается, что водитель доставлен в полицию, а автомашина водворена на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось о нескольких ДТП с наездом на пешеходов в Павлодарской области. Так, в конце ноября во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. Женщину госпитализировали в больницу.

До этого в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.

Кроме того, в Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2198633-v-ekibastuze-nasmert-sbili-peshehoda/

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