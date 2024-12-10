В Экибастузе насмерть сбили пешехода
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В Экибастузе скончался пешеход, на которого совершили наезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.
В пресс-службе Департамента полиции рассказали о возбужденном уголовном деле по факту ДТП в городе Экибастуз.
"По предварительным данным, водитель автомашины марки Кia Cerato на нерегулируемом пешеходном переходе, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходивший улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ДП.
Сообщается, что водитель доставлен в полицию, а автомашина водворена на специализированную стоянку.
Ранее сообщалось о нескольких ДТП с наездом на пешеходов в Павлодарской области. Так, в конце ноября во дворе дома в Экибастузе автомобиль сбил пешехода, которая шла вдоль проезжей зоны. Женщину госпитализировали в больницу.
До этого в Павлодарской области возле села Алгабас в результате наезда автомобиля от полученных травм на месте происшествия скончался пешеход.
Кроме того, в Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2198633-v-ekibastuze-nasmert-sbili-peshehoda/