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Ребенка сбили на дороге в Павлодаре

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 ноября напротив дома 36/2 по улице Катаева водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу", - отметили в ДП Павлодарской области.

Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189883-rebenka-sbili-na-doroge-v-pavlodare/

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