Ребенка сбили на дороге в Павлодаре
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В Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 ноября напротив дома 36/2 по улице Катаева водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.
"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу", - отметили в ДП Павлодарской области.
Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится проверка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2189883-rebenka-sbili-na-doroge-v-pavlodare/