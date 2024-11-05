Второй за неделю смертельный случай произошел на стройке в Караганде (видео)

В Караганде началась проверка на строящемся заводе после гибели рабочего. Это второй смертельный случай за неделю на городской стройке, передает телеканал "КТК".

Карагандинские инспекторы труда начали проверку на строящемся заводе. Накануне там с высоты сорвался 19-летний парень, который погиб на месте. В полиции также начали расследование.

Предприятие расположено в специальной экономической зоне, там планируют запустить производство кремниевых сплавов.

"На строящемся заводе в Караганде при проведении монтажно-сварочных работ упал с высоты сотрудник субподрядной компании. Департаментом инспекции труда по Карагандинской области создана комиссия по расследованию данного происшествия, по итогам которого будут определены обстоятельства и причины несчастного случая", - рассказала государственный инспектор труда Карагандинской области Асем Касымова.

Напомним, это уже второй несчастный случай за неделю на стройплощадке в Караганде. Несколько дней назад с высоты девятого этажа рухнули монтажники системы лифта. Они работали на строительстве нового ЖК. 26-летний рабочий скончался на месте. Его 25-летний коллега с множественными переломами попал в реанимацию, однако врачам спасти его не удалось.

Ранее в Астане на строительном объекте погиб рабочий. По факту его гибели начали досудебное расследование из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Источник: КТК