Стали известны подробности трагедии в ЖК в Караганде (видео)

В Караганде при установке лифта в строящемся жилом комплексе произошел несчастный случай: один рабочий погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Стали известны подробности произошедшего, передает телеканал "КТК".

Выяснилось, что монтажники вечером 29 октября устанавливали системы для лифта на высоте 9-го этажа. Но неожиданно рухнули вниз вместе со своим оборудованием. 26-летний мужчина скончался на месте, его 25-летний коллега сейчас в реанимации с переломами.

Все работы на площадке остановили, ждут проверку из инспекции труда. В полиции начали расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Застройщик сообщил, что пострадавшие были сотрудниками субподрядной компании, которая специализируется на лифтах. До этого никаких проблем не было.

"Монтажники для себя крепили оборудование, которое нужно было, там что-то было закреплено не должным образом - это по предварительной версии. Сейчас производятся экспертизы. Либо это из-за оборудования, либо из-за неправильно закрепленного оборудования того же самого. Мы работаем с ними не первый год, компания сертифицирована", - отметил руководитель строительной компании Айдар Алданыш.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что лифт сорвался в строящемся жилом комплексе на юго-востоке в Караганде. Один рабочий погиб. Второй госпитализирован. В ДП Карагандинской области добавили, что в настоящее время назначен ряд экспертиз. Обстоятельства выясняются.

Помимо этого, на трещины в фундаменте новостройки пожаловались актюбинцы. Жители ЖК пытаются добиться элементарных благ - они говорят, что застройщик полностью не завершил проект, хотя дома частично сдали в эксплуатацию.