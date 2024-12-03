Рабочий погиб на складе в Алматы

Гибель рабочего на складе расследуют в Алматы - трагедия произошла накануне. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, передает NUR.KZ.

Информация о гибели мужчины появилась в Telegram-канале CMN.KZ. По информации автора, мужчину зажало лифтом на одном из складских помещений в Турксибском районе мегаполиса.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту нарушения правил охраны труда управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

"С целью установления причины смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего", - также добавили в полиции.

Согласно статье 156 УК РК, нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.