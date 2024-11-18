Отец спас сына: прогулка в новом сквере обернулась испытанием для семьи из Караганды

В Караганде ребенок упал в открытый колодец в новом сквере на улице Сарыарка. Отец мальчика спас сына. Полиция ищет организацию, на балансе которой находится этот колодец, передает ekaraganda.kz.

Отец мальчика распространил видео в социальных сетях, где рассказал о произошедшем.

"Наш новый сквер. Сюда он провалился. Вот следы, как я за ним лез, вытаскивал. Здесь мы гуляли, он тут играл, в итоге упал", — сообщил карагандинец.

Данный факт зарегистрирован в полиции.

"Ввиду того, что пострадавший обратился в медицинское учреждение, окончательное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинской экспертизы. Также сообщаем, что сотрудниками полиции устанавливается организация, обслуживающая данную подземную коммуникацию, для привлечения к ответственности", — рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ТОО "Караганда Су" сообщили, что колодец на балансе компании не состоит.

"Юго-Восточным цехом водоотведения обследован колодец на улице Сарыарка в парке "Алаш" за флагштоком. Колодец не канализационный и не водопроводный. Бригада накрыла крышкой КПР", — ответили в компании.

Ранее также стало известно о том, что в открытый люк в одном из дворов Караганды провалился мусоровоз. В результате произошедшего техника получила повреждения. Только после инцидента колодец был накрыт и огорожен сигнальной лентой.

А в августе текущего года в Алматы 11-летний ребенок упал в траншею глубиной 4 метра. Прибывшие на место спасатели извлекли мальчика и передали бригаде скорой помощи.

Помимо этого, в мае пятилетний ребенок упал в колодец в Петропавловске. Его спас брат, услышавший крики ребенка.