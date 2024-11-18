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Мусоровоз провалился в открытый люк в Караганде (видео)

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Мусоровоз провалился в яму
Мусоровоз. Кадр из видео: instagram.com/gorcomtrans

В Караганде мусоровоз провалился в открытый люк, что привело к повреждению техники. Инцидент произошел на проспекте Абдирова, передает NUR.KZ со ссылкой на "ГорКомТранс".

"ГорКомТранс Караганда" в своем официальном аккаунте в Instagram опубликовал видео, на котором водитель мусоровоза жалуется на незакрытые коммунальными службами люки.

"В настоящее время "Караганда Су" ремонт проводит. Почему вы не закрываете люки? Теперь мы стоим и ждем техпомощи. Потом народ на нас обижается, что мы вовремя не вывозим мусор", - говорит водитель мусоровоза на видео.

В компании "Караганда Су" сообщили, что работы по реконструкции канализационных сетей в районе проспекта Н. Абдирова, а также на других участках города проводятся в рамках инвестиционной программы.

"В рамках инвестиционной программы ТОО "Қарағанды Су" проводит работы по реконструкции канализационных сетей на пр. Н. Абдирова, 4, ул. Ерубаева, ул. Алиханова, пр. Б. Жырау, 52-60, ул. Можайского, 3, ул. Комиссарова, 26. Подрядчик ТОО “Ulytau Building". В настоящее время Центральным участком водоснабжения колодец накрыт и огорожен сигнальной лентой", — ответили в организации.

Ранее сообщалось, что автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. В машине находились четверо пассажиров.

Помимо этого, летом текущего года в Павлодаре сняли на видео, как автомобиль провалился в яму на дороге, в которую стекает дождевая вода. Судя по кадрам, водитель машины не пострадал.

Также мы рассказывали о том, что в Таразе в июне автомобиль марки Lexus провалился в яму - внутри авто находилась семья. Пострадали четыре человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2188994-musorovoz-provalilsya-v-otkrytyy-lyuk-v-karagande-video/

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