"Застряла в радиаторе": спасатели пришли на помощь пятилетний девочке в Астане
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Пятилетний ребенок в Астане застрял новой в радиаторе отопления. На помощь пришлось вызывать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"В службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердиулы ребенок 2019 года рождения застрял ногой в радиаторе отопления.
Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе профессиональных действий ногу ребенка удалось аккуратно высвободить без нанесения травм", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В МЧС напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.
Ранее в Алматы спасатели МЧС пришли на помощь двухлетней девочке и ее маме - ребенок находился за закрытой дверью.
А в Атырауской области спасатели вытащили двухлетнюю девочку, упавшую в трехметровую яму. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.
В Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжение несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.
Также в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2188574-zastryala-v-radiatore-spasateli-prishli-na-pomoshch-pyatiletniy-devochke-v-astane-video/